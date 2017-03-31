Азербайджан предлагает Грузии подписать соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии и фитосанитарии

Азербайджан считает целесообразным подписание с Грузией соглашений в сфере ветеринарии и фитосанитарии, сказал замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев на встрече с грузинским послом в Баку Теймуразом Шарашенидзе.
"И.Гулиев также отметил важность развития сотрудничества с Грузией в сферах ореховодства, шелководства, чаеводства и др.", - отмечается в сообщении Минсельхоза Азербайджана.
Замминистра пригласил грузинских предпринимателей принять участие в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет в Азербайджане в мае 2017 года.
А.Ахундов
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