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АПК 31.03.2017 11:50

Азербайджан предлагает Грузии подписать соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии и фитосанитарии

Азербайджан считает целесообразным подписание с Грузией соглашений в сфере ветеринарии и фитосанитарии, сказал замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев на встрече с грузинским послом в Баку Теймуразом Шарашенидзе.

"И.Гулиев также отметил важность развития сотрудничества с Грузией в сферах ореховодства, шелководства, чаеводства и др.", - отмечается в сообщении Минсельхоза Азербайджана.

Замминистра пригласил грузинских предпринимателей принять участие в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет в Азербайджане в мае 2017 года.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]