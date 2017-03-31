Азеригаз отбирает поставщика бытовых газовых смарт-счетчиков

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает поставщика бытовых газовых счетчиков со смарт-картой типа «G-4T» и «G-6T», отмечается в объявлении объединения.

Отбор осуществляется методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 590 манат (включая НДС).

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения до 3 мая 2017 года. Тендерная процедура состоится также 3 мая.

Победитель тендера должен будет осуществить поставку счетчиков в течение 7 месяцев после заключения контракта.

Н.Аббасова