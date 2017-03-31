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Инфраструктура и тендеры 31.03.2017 12:11

Азеригаз отбирает поставщика бытовых газовых смарт-счетчиков

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает поставщика бытовых газовых счетчиков со смарт-картой типа «G-4T» и «G-6T», отмечается в объявлении объединения.

Отбор осуществляется методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 590 манат (включая НДС).

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения до 3 мая 2017 года. Тендерная процедура состоится также 3 мая.

Победитель тендера должен будет осуществить поставку счетчиков в течение 7 месяцев после заключения контракта.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, СЧЕТЧИКИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]