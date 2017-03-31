Лукашенко пожелал Туркменистану стать флагманом калийного производства в Центральной Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на торжественном открытии Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) пожелал Туркменистану стать лидером в калийном производстве в Центрально-Азиатском регионе, сообщила пресс-служба главы государства.
"Вместе мы реализовали грандиозный проект, который принес ощутимую пользу нашим народам. Желаю вам, чтобы вы осуществили свои планы по строительству еще двух таких комплексов и чтобы Туркменистан стал флагманом калийного производства во всем Центрально-Азиатском регионе", - сказал А.Лукашенко.
По его словам, строительство Гарлыкского ГОКа задало новый скоростной режим в реализации подобных проектов на постсоветском пространстве. Фактически за пять лет был пройден путь от геологических изысканий до выпуска первой партии удобрений. "Удалось удержать оптимальную стоимость строительства, беспрецедентную для подобных объектов, и не потерять как в качестве, так и в темпе", - обратил внимание президент.
А.Лукашенко заметил, что первую партию продукции Туркменистан направил в соседний Афганистан. "Вот так надо жить. Тогда будут и тебя уважать, и к тебе стремиться, и будут всегда благодарить. Это величайшее решение. Это символический шаг, который возвышает не только президента, но и народ Туркменистана", - заявил он.
А.Лукашенко выразил уверенность, что сегодняшнее знаковое событие окажет большое влияние на экономику Туркменистана.
Он отметил, что введение в строй с участием белорусских специалистов Гарлыкского ГОКа, "является ярким примером плодотворного сотрудничества наших государств".
"Принципиально важно, что в белорусско-туркменских отношениях появляется направление, где наши страны смогут и дальше сотрудничать, взаимно обогащая друг друга", - считает президент Белоруссии.
Как сообщалось, госконцерн "Туркменхимия" в пятницу ввел в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат (ГОК) по выпуску калийных удобрений стоимостью более $1 млрд.
В церемонии открытия приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и А.Лукашенко.
Предприятие построено по контракту между концерном "Туркменхимия" и ОАО "Белгорхимпром" (Белоруссия). Контракт, подписанный в январе 2010 года, предусматривал строительство "под ключ" горно-обогатительного комплекса мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость контракта - более $1 млрд. Строительство было полностью профинансировано за счет государственных средств.
Азербайджан и Швейцария с 1 апреля начнут применять соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии
Азербайджан рассчитывает в мае подготовить национальный павильон для EXPO-2017 в Астане
Курс манат/доллар на 3 апреля - 1,7244 AZN/$1
Портфель инвестиций Госнефтефонда Азербайджана в акции к 2017г достиг около $4 млрд
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»