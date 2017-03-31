Лукашенко пожелал Туркменистану стать флагманом калийного производства в Центральной Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на торжественном открытии Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) пожелал Туркменистану стать лидером в калийном производстве в Центрально-Азиатском регионе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Вместе мы реализовали грандиозный проект, который принес ощутимую пользу нашим народам. Желаю вам, чтобы вы осуществили свои планы по строительству еще двух таких комплексов и чтобы Туркменистан стал флагманом калийного производства во всем Центрально-Азиатском регионе", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, строительство Гарлыкского ГОКа задало новый скоростной режим в реализации подобных проектов на постсоветском пространстве. Фактически за пять лет был пройден путь от геологических изысканий до выпуска первой партии удобрений. "Удалось удержать оптимальную стоимость строительства, беспрецедентную для подобных объектов, и не потерять как в качестве, так и в темпе", - обратил внимание президент.

А.Лукашенко заметил, что первую партию продукции Туркменистан направил в соседний Афганистан. "Вот так надо жить. Тогда будут и тебя уважать, и к тебе стремиться, и будут всегда благодарить. Это величайшее решение. Это символический шаг, который возвышает не только президента, но и народ Туркменистана", - заявил он.

А.Лукашенко выразил уверенность, что сегодняшнее знаковое событие окажет большое влияние на экономику Туркменистана.

Он отметил, что введение в строй с участием белорусских специалистов Гарлыкского ГОКа, "является ярким примером плодотворного сотрудничества наших государств".

"Принципиально важно, что в белорусско-туркменских отношениях появляется направление, где наши страны смогут и дальше сотрудничать, взаимно обогащая друг друга", - считает президент Белоруссии.

Как сообщалось, госконцерн "Туркменхимия" в пятницу ввел в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат (ГОК) по выпуску калийных удобрений стоимостью более $1 млрд.

В церемонии открытия приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и А.Лукашенко.

Предприятие построено по контракту между концерном "Туркменхимия" и ОАО "Белгорхимпром" (Белоруссия). Контракт, подписанный в январе 2010 года, предусматривал строительство "под ключ" горно-обогатительного комплекса мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость контракта - более $1 млрд. Строительство было полностью профинансировано за счет государственных средств.