Создание военной инфраструктуры в Арктике будет завершено к 2020 году - Шойгу

Возможности государства позволяют вести плановую работу по созданию военной инфраструктуры в Арктике, заявил в пятницу на селекторном совещании в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Каждый год у нас вводится достаточно большое количество объектов. В этом году надо завершить работы на части островов. Большие планы на 2018 год. Всю эту работу мы должны завершить к 2020 году", - сказал он.

Министр подчеркнул, что финансовые возможности РФ "и планы нашей страны гарантированно обеспечивают создание этой инфраструктуры на Севере".

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в работе по созданию нашей арктической инфраструктуры, всех, кто принимал участие в подготовке большой работы Верховного Главнокомандующего на Северном флоте", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что "все было подготовлено основательно". "Самое главное - это не какие-то показные мероприятия, это - наша повседневная жизнь", - добавил генерал армии.

"То, что сделано и строителями, и командованием Северного флота, и Генеральным штабом, все это заслуживает самого большого одобрения", - сказал министр, заверив: "мы продолжим эту работу и выполним все планы по защите нашей страны в Арктике". "Планы у нас большие", - подчеркнул он.