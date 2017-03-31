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СНГ 31.03.2017 14:47

Создание военной инфраструктуры в Арктике будет завершено к 2020 году - Шойгу

Возможности государства позволяют вести плановую работу по созданию военной инфраструктуры в Арктике, заявил в пятницу на селекторном совещании в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Каждый год у нас вводится достаточно большое количество объектов. В этом году надо завершить работы на части островов. Большие планы на 2018 год. Всю эту работу мы должны завершить к 2020 году", - сказал он.

Министр подчеркнул, что финансовые возможности РФ "и планы нашей страны гарантированно обеспечивают создание этой инфраструктуры на Севере".

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в работе по созданию нашей арктической инфраструктуры, всех, кто принимал участие в подготовке большой работы Верховного Главнокомандующего на Северном флоте", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что "все было подготовлено основательно". "Самое главное - это не какие-то показные мероприятия, это - наша повседневная жизнь", - добавил генерал армии.

"То, что сделано и строителями, и командованием Северного флота, и Генеральным штабом, все это заслуживает самого большого одобрения", - сказал министр, заверив: "мы продолжим эту работу и выполним все планы по защите нашей страны в Арктике". "Планы у нас большие", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ОБОРОНА, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]