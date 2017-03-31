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Дальнее зарубежье 31.03.2017 15:03

ЕС рассчитывает на обсуждение новых отношений с Великобританией только после прогресса по ее выходу из союза - СМИ

Обсуждение торгового соглашения между Евросоюзом и Великобританией может начаться только после того, как будет достигнут "достаточный прогресс" по выходу этой страны из состава блока, пишут в пятницу западные СМИ со ссылкой на черновик проекта руководящих положений ЕС.

"Европейский совет будет тщательно следить и определять, когда будет достигнут достаточный прогресс для того, чтобы переговоры перешли на следующий уровень", - говорится в черновике руководящих положений ЕС, имеющемся в распоряжении ряда СМИ, в том числе теле-радиокорпорации Би-би-си и агентства Ассошиэйтед Пресс.

В нем также отмечается, что Евросоюз "будет готовить себя к тому, чтобы урегулировать ситуацию даже в том случае, если переговоры пройдут неудачно".

При этом, в документе отмечается, что не исключена вероятность "переходных договоренностей", которые станут "мостом" в будущую сделку. Отмечается, что такие договоренности будут в интересах ЕС.

Как отмечает Би-би-си, этот проект руководящих положений будет разослан 27 странам-членам ЕС.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в пятницу на Мальте заявил, что переговоры будут "трудными, сложными и иногда даже будут приводить к конфронтации".

Он добавил, что ЕС разделяет стремления Великобритания вести тесное сотрудничество.

"Крепкие связи, выходящие за пределы экономики и включающие в себя сотрудничество в области безопасности, остаются в наших общих интересах", - отметил Д.Туск.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]