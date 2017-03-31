Затонувший в 2014 году южнокорейский паром "Севоль", поднятый ранее в марте со дна моря, доставлен в порт Мокпхо, где власти займутся поиском останков тех жертв, которые не были обнаружены ранее, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Предположительно, на пароме все еще находятся останки не менее девяти человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Как сообщалось, корпус парома длиной 145 м и весом около 8,5 тыс. т подняли на поверхность моря при помощи двух барж. Затем специалисты поместили его на полупогружное судно и отбуксировали в порт. В этой операции участвовали 450 человек.

Паром "Севоль" потерпел крушение у юго-западного побережья Южной Кореи 16 апреля 2014 года. На судне в момент катастрофы находилось 476 человек. Большинство пассажиров составляли учащиеся средней школы и их учителя, следовавшие на курортный остров Чеджу. Число жертв крушения составило 295 человек, а еще 9 человек считались пропавшими без вести.