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Дальнее зарубежье 31.03.2017 15:14

В Южной Корее готовятся к поиску погибших на пароме "Севоль", поднятом со дна моря

Затонувший в 2014 году южнокорейский паром "Севоль", поднятый ранее в марте со дна моря, доставлен в порт Мокпхо, где власти займутся поиском останков тех жертв, которые не были обнаружены ранее, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Предположительно, на пароме все еще находятся останки не менее девяти человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Как сообщалось, корпус парома длиной 145 м и весом около 8,5 тыс. т подняли на поверхность моря при помощи двух барж. Затем специалисты поместили его на полупогружное судно и отбуксировали в порт. В этой операции участвовали 450 человек.

Паром "Севоль" потерпел крушение у юго-западного побережья Южной Кореи 16 апреля 2014 года. На судне в момент катастрофы находилось 476 человек. Большинство пассажиров составляли учащиеся средней школы и их учителя, следовавшие на курортный остров Чеджу. Число жертв крушения составило 295 человек, а еще 9 человек считались пропавшими без вести.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПАРОМ, ОСТАНКИ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]