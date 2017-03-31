Туск изложил проект руководящих принципов переговоров о разводе ЕС с Великобританией

С минувшей среды, после инициирования статьи 50 договора о ЕС, Соединенное Королевство находится по другую сторону стола переговоров с Евросоюзом, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Сегодня моя задача - предложить проект руководящих принципов переговоров по Brexit 27 лидерам ЕС", - сказал глава Евросовета, выступая в пятницу на пресс-конференции на Мальте, где он участвовал в конгрессе Европейской народной партии.

Он отметил, что работать необходимо очень быстро, потому что договор предоставляет только два года для достижения соглашения. Д.Туск назвал предлагаемые им принципы фундаментальными и заверил, что Брюссель твердо опирается на них.

"Наша обязанность - минимизировать неопределенность и последствия разрыва, вызванные решением Великобритании выйти из ЕС, для наших граждан, предприятий и государств-членов. Как я уже сказал, в основном речь идет о контроле над ущербом", - объяснил председатель Европейского Совета.

"Нам нужно думать о людях в первую очередь, - продолжил Д.Туск. - Граждане со всего ЕС живут, работают и учатся в Великобритании. И пока Великобритания остается членом, их права полностью защищены. Но мы должны урегулировать их статус и ситуацию после ее выхода с взаимными, подлежащими исполнению и недискриминационными гарантиями".

"Во-вторых, мы должны предотвратить правовой вакуум для наших компаний, который связан с тем, что после Brexit законы ЕС больше не будут применяться к Великобритании", - отметил глава Евросовета.

"В-третьих, нам также необходимо убедиться, что Великобритания соблюдает все финансовые обязательства и обязательства, принятые ею в качестве государства-члена. Это справедливо по отношению ко всем тем людям, сообществам, ученым, фермерам и так далее, которым мы, все 28 (государств ЕС - ИФ), обещали и должны эти деньги. Я могу гарантировать, что ЕС со своей стороны выполнит все наши обязательства", - заверил Д.Туск.

"В-четвертых, мы будем искать гибкие и творческие решения, направленные на то, чтобы избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Крайне важно поддерживать мирный процесс в Северной Ирландии", - подчеркнул "президент Евросоюза".

По его словам, эти четыре вопроса являются частью первого этапа переговоров. Только после договоренности по ним могут обсуждаться рамки будущих отношений сторон. "Одновременного начала параллельных переговоров по всем вопросам, как предлагают некоторые в Великобритании, не будет", - заявил Д.Туск.

В том, что касается будущих отношений, ЕС готов разделить стремление Великобритании установить тесное партнерство, так как прочные связи, выходящие за пределы экономики и включающие сотрудничество в области безопасности, остаются в общих интересах сторон.

Д.Туск признал, что "начинающиеся переговоры будут трудными, сложными, а иногда и конфронтационными". "Нет никакого способа обойти это. ЕС из 27 стран не намерен и не будет применять карательный подход. Brexit сам по себе уже достаточно карательный. После более чем сорока лет совместной жизни мы обязаны сделать все возможное, чтобы сделать этот развод как можно более гладким", - сказал глава Европейского Совета.

Он также сообщил о намерении встретиться с британским премьером Терезой Мэй в Лондоне накануне апрельского Европейского Совета, который будет посвящен переговорам по Brexit.