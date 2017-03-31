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Дальнее зарубежье 31.03.2017 16:02

Генсек ООН призвал расширить помощь покидающим Мосул местным жителям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество прилагать больше усилий по оказанию помощи жителям иракского Мосула, покидающим город из-за продолжающихся там боевых действий.

"У нас нет ни достаточного количества необходимых ресурсов для оказания помощи этим людям, ни солидарности международного сообщества", - сказал А.Гутерриш журналистам во время посещения лагеря для беженцев на востоке Мосула.

"Эти люди перенесли много страданий и продолжают страдать. Нам необходима солидарность со стороны всего международного сообщества", - отметил он.

А.Гутерриш прибыл в Ирак накануне. Он встретился в Багдаде с рядом высокопоставленных чиновников, в том числе с премьер-министром страны Хайдером Аль-Абади.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.

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Тэги: ООН, ИРАК, МОСУЛ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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