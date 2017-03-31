Ереван уклоняется от переговоров по Карабаху, но вынужден будет вернуться к ним – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в уклонении от переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Сегодня в регионе и в переговорах наблюдается новая ситуация. Правда, Армения всячески стремится уклониться от переговоров, но это ей не удастся. Как бы Армения не старалась, она будет вынуждена вернуться к переговорам» - сказал И.Алиев в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта.
«В Ереване хорошо осознают, в каком направлении будет развиваться ситуация, если не вести переговоры», - добавил он.
И.Алиев подчеркнул, что для существования Армении в качестве государства ей необходимо нормализовать отношения с соседями. «Я неоднократно говорил, что единственным путем для дальнейшего существования Армении в качестве государства является нормализация ее отношений с соседями. Оккупационные армянские силы должны быть безоговорочно и немедленно выведены с наших территорий», - отметил азербайджанский президент.
Ф.Исазаде
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