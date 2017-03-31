Азербайджан в рамках подписанных контрактов уже получил часть вооружения большой разрушительной силы - Алиев

Баку подписал контракты на закупку вооружения большой разрушительной силы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«После боестолкновений (в апреле 2016 года – ИФ) подписаны контракты на крупные суммы. Мы заказали самое передовое, высокоточное и обладающее большой разрушительной силой вооружение, часть которого уже доставлена в Азербайджан»,- сказал И.Алиев в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта.
«В отличие от руководства Армении, мы не демонстрируем их (новое вооружение – ИФ) в целях пропаганды. В нужное время мы еще раз продемонстрируем, то чем обладаем», - добавил он.
По словам главы государства, правительство и госструктуры Азербайджана поставлено в известность о том, что в первую очередь, должны обеспечиваться заказы армии, и поэтому нет ограничений для удовлетворения потребностей армии. «Мы будем продолжать нашу политику, укреплять страну, оказывать повышенное внимание армии. Несмотря на то, что наше финансовое положение не такое, каким было в предыдущие годы, каких-либо ограничений для обеспечения потребностей армии нет», - добавил он.
Ф.Исазаде
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