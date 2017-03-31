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Финансы 31.03.2017 15:09

MBNP выдала НБКО Para лицензию на кредитование под залог

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана выдала НБКО «Para» лицензию на кредитование под залог, отмечается в сообщении палаты.

«Таким образом, впервые в Азербайджане осуществлена трансформация банка в небанковскую кредитную организацию», - говорится в сообщении.

Бакинский административно-экономический суд №1 9 февраля 2017 года принял решение остановить процесс ликвидации азербайджанского Parabank по причине его преобразования в НБКО. Акционеры банка 9 марта обратились в палату для получения лицензии на деятельность в качестве НБКО.

«Палата также выдала разрешения на открытие НБКО Para 20 филиалов», - говорится в сообщении палаты.

Как сообщалось ранее, решением Совета директоров MBNP с 21 июля 2016 года аннулирована лицензия Parabank на банковскую деятельность. Данное решение было принято в связи с тем, что активы банка не были квалифицированы в соответствии с законодательством. Кроме этого, банк не создал адекватные резервы, его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.

В сообщении Палаты указывается, что Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам банка компенсаций на общую сумму 43 млн манатов. «Кроме этого, исполнены обязательства Parabank перед юридическими и физическими лицами на сумму 39 млн манатов, другие обязательства были урегулированы после согласования с кредиторами», - сказано в сообщении.

Parabank действовал в Азербайджане с 1991 года.

А.Ахундов

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Тэги: MBNP, НБКО, ЛИЦЕНЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]