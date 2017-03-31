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Дальнее зарубежье 31.03.2017 16:20

Шефа Пентагона беспокоит позиция РФ по Афганистану и талибам

Позиция РФ по Афганистану и "Талибану" вызывает у Вашингтона беспокойство, заявил шеф Пентагона Дэвид Мэттис.

"То, что Россия делает в Афганистане с "Талибаном", вызывает обеспокоенность", - заявил Д.Мэттис на совместной пресс-конференции с главой британского Минобороны Майклом Фэллоном.

При этом Д.Мэттис добавил, что США следят за действиями России и изучают возможности взаимодействия с Москвой по этому вопросу. "Но сейчас Россия является (в регионе - ИФ) стратегическим соперником", - сказал американский министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]