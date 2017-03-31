Шефа Пентагона беспокоит позиция РФ по Афганистану и талибам

Позиция РФ по Афганистану и "Талибану" вызывает у Вашингтона беспокойство, заявил шеф Пентагона Дэвид Мэттис.

"То, что Россия делает в Афганистане с "Талибаном", вызывает обеспокоенность", - заявил Д.Мэттис на совместной пресс-конференции с главой британского Минобороны Майклом Фэллоном.

При этом Д.Мэттис добавил, что США следят за действиями России и изучают возможности взаимодействия с Москвой по этому вопросу. "Но сейчас Россия является (в регионе - ИФ) стратегическим соперником", - сказал американский министр.