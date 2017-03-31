Еврокомиссия усилит меры предотвращения кибератак в ТЭК

Европейская комиссия (ЕК) намерена усилить меры предотвращения кибератак в энергетической отрасли, которые вызывают у Брюсселя все большее беспокойство, говорится в очередном выпуске Interfax Natural Gas Daily.

После римского форума по теме "Основные проблемы обеспечения кибербезопасности в энергетическом секторе", в котором приняли участие глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори и глава генерального директората ЕК по сетям связи, информации и технологиям Роберто Виола, вырисовались основные направления дальнейших усилий ЕС.

"Цифровые технологии играют все более важную роль в энергетической инфраструктуре. Их используют для контроля над производством электроэнергии, распространения информации о ее потреблении и мониторинга спроса. Однако такая цифровизация означает, что энергетический сектор находится под серьезной угрозой кибератак", - подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.

Ранее в марте группа энергетических экспертов при ЕК (EECSP) опубликовала доклад о кибербезопасности, в котором признается, что уязвимость энергетической отрасли к кибератакам возрастает. Один из примеров в докладе - вывод из строя энергосистемы Украины в 2015 году, когда 225 тыс. человек остались на несколько часов без электричества.

Опасения экспертов усиливает тот факт, что европейские системы распределения газа и электроэнергии тесно связаны, и сбой одной системы может вызвать каскадные отключения в пределах крупного региона.

Одна из рекомендаций EECSP для Еврокомиссии - создать так называемую "систему киберреагирования", которая будет включать в себя классификацию атак, а также механизмы определения обязанностей и технических возможностей европейских государств, необходимые для реализации эффективных ответных мер.

Кроме того, Еврокомиссии рекомендуется проработать определение скоординированных ответных мер и осуществлять их совместно с государствами-членами ЕС, а также задуматься о привлечении к НАТО к сотрудничеству в этой сфере.

Также новые предложения содержат правила действий в чрезвычайных ситуациях, которые будут требовать сотрудничества стран ЕС во время блэкаутов. Они совпадают с аналогичным проектом для газораспределительных сетей, который был обнародован в феврале текущего года; он, в частности, обязывает страны Евросоюза делиться природным газом в кризисных ситуациях.

Еврокомиссия уже приняла меры по укреплению договоренностей между государствами Евросоюза, которые помогут избежать блэкаутов или справиться с ними при необходимости. Проект предписаний о готовности к рискам в ТЭК был частью энергетического пакта, обсуждавшегося в декабре 2016 года. К потенциальным факторам блэкаутов в проекте также относятся террористические акты и кибератаки.

Если проект будет принят, он заменит Директиву Европейского парламента и Совета 2005/89/ЕС о мерах по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией, которая, по словам ЕК, устанавливает основные правила, но "не имеет большого эксплуатационного значения".

Новые правила, как сообщила Еврокомиссия, будут устанавливать общие методы выявления и оценки рисков блэкаута. При этом от стран требуется разработка собственных планов экстренного реагирования с учетом общеевропейского контекста.

В июле 2016 года Еврокомиссия разработала план действий, направленный на усиление кибербезопасности в Европе, обозначив энергетический сектор как особо уязвимый. План предполагает усиление международного сотрудничества в рамках директивы Европейского союза о сетевой и информационной безопасности и рекомендует установить государственно-частное партнерство с газовым сектором.

Но заставить страны сотрудничать не так просто, поэтому некоторые эксперты утверждают, что план комиссии не имеет больших перспектив.

"План не решит всех проблем, но стоит понимать, что обеспечение безопасности от киберпреступлений - это долгий процесс, - заявил бывший вице-президент Совета Европейских регулирующих органов по энергетике Вальтер Больц. - Помочь могут тщательное планирование, хорошее управление и координация, подготовка людей и некоторые общие для Евросоюза стандарты". Также будут необходимы осведомленность о рисках, повышенное финансирование обучения, объединение стран Евросоюза для тестирований в энергетическом секторе, добавил В.Больц.