Президент Алиев призвал Саргсяна «следить за словами»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал своего армянского коллегу "следить за словами".
Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что "не моргнет глазом, отдавая при необходимости приказ" применить оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" против Азербайджана.
«Если мы хотели провести широкомасштабную операцию во время событий в апреле (2016 года - ИФ), мы бы использовали весь свой военный потенциал. В этом вопросе все под международным мониторингом. Они знают о мощи наших ракет дальнего радиуса действия, боевых беспилотных аппаратов», - сказал И.Алиев в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта.
«Мы, практически, не использовали их. Если мы используем их, камня на камне от противника не останется на оккупированных территориях. Пусть политическое руководство Армении знает об этом, и в следующий раз следит за своими словами и не испытывает наше терпение»,- добавил он.
Глава государства отметил, что сегодня выдвигаются различные версии и предположения о том, что Азербайджан якобы планировал проведение в апреле прошлого года операции, которое впоследствии было остановлено. "Если мы хотим сделать что-то, мы делаем это. В операциях по контрнаступлению мы достигли поставленной цели. Военные и международные специалисты знают, что возвращенные стратегические позиции полностью изменили ситуацию", - подчеркнул И.Алиев.
Ф.Исазаде
Курс манат/доллар на 3 апреля - 1,7244 AZN/$1
Портфель инвестиций Госнефтефонда Азербайджана в акции к 2017г достиг около $4 млрд
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Премьер Норвегии посетит Китай впервые после с момента нормализации отношений
Столтенберг подтвердил поддержку Украины со стороны НАТО и непризнание Крыма частью РФ
В Федерации еврейских общин поддерживают решение парламента Чечни разрешить учащимся носить хиджабы
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»