Президент Алиев призвал Саргсяна «следить за словами»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал своего армянского коллегу "следить за словами".

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что "не моргнет глазом, отдавая при необходимости приказ" применить оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" против Азербайджана.

«Если мы хотели провести широкомасштабную операцию во время событий в апреле (2016 года - ИФ), мы бы использовали весь свой военный потенциал. В этом вопросе все под международным мониторингом. Они знают о мощи наших ракет дальнего радиуса действия, боевых беспилотных аппаратов», - сказал И.Алиев в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта.

«Мы, практически, не использовали их. Если мы используем их, камня на камне от противника не останется на оккупированных территориях. Пусть политическое руководство Армении знает об этом, и в следующий раз следит за своими словами и не испытывает наше терпение»,- добавил он.

Глава государства отметил, что сегодня выдвигаются различные версии и предположения о том, что Азербайджан якобы планировал проведение в апреле прошлого года операции, которое впоследствии было остановлено. "Если мы хотим сделать что-то, мы делаем это. В операциях по контрнаступлению мы достигли поставленной цели. Военные и международные специалисты знают, что возвращенные стратегические позиции полностью изменили ситуацию", - подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде