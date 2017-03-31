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СНГ 31.03.2017 16:34

Песков советует американцам "читать по губам Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил всем, кто полагает, будто Россия вмешивалась во внутренние вопросы США, читать по губам Владимира Путина.

"Мы вполне уверены. Мы уверены на 100%. По поводу этой кампании мы говорили с самого начала, что там нет ничего кроме клеветы, и что все эти фейковые новости ничего не имеют под собой, не имеют доказательств", - заявил он в эфире программы Good Morning America, отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он в том, что призыв В.Путина читать по губам не вызовет новых вопросов при появлении других данных.

"И поэтому мы продолжим советовать всем, кто настаивает на том, что Россия так или иначе вмешивалась во внутренние дела США, чтобы они продолжили читать по губам господина Путина", - добавил Д.Песков.

Накануне, отвечая на вопрос ведущего форума по проблемам Арктики в Архангельске, не пыталась ли Россия влиять на результаты выборов в США, В.Путин сказал: "Когда-то Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам - No!".

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Тэги: США, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]