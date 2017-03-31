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Дальнее зарубежье 31.03.2017 16:55

Тиллерсон подтверждает приверженность США принципам НАТО

США остаются приверженными Североатлантическому альянсу, президент США поддерживает НАТО, и одна из целей альянса - противодействие России, заверил в пятницу своих европейских коллег госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Приверженность США НАТО очень сильна, и этот альянс остается основой трансатлантической безопасности", - сказал он по прибытии в штаб-квартиру НАТО на совещание министров иностранных дел стран альянса.

"Этот Альянс был выкован из пепла Второй мировой войны и уже более полувека служит необходимым щитом от общих угроз. Наши связи по-прежнему необходимы для решения проблем национальной и международной безопасности во все более неустойчивом мире", - подчеркнул он

"В верхней строчке списка приоритетов - победа над ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - ИФ), которая представляет собой угрозу для всех стран-членов и партнеров", - сказал госсекретарь.

По его словам, "Альянс НАТО также имеет основополагающее значение для противодействия как ненасильственным, так порой и насильственным действиям России и агрессии со стороны России".

"Соединенные Штаты полны решимости обеспечить НАТО возможности для поддержания нашей коллективной обороны. Мы понимаем, что угроза в отношении одного из нас является угрозой для всех нас, и мы ответим соответственно. Мы будем выполнять соглашения, которые мы заключили для защиты наших союзников. Это не просто слова. Завтра в Польше будет развернут усиленный батальон США", - сказал Р.Тиллерсон.

"Однако, как ясно изложил президент Трамп, США больше не выдерживают непропорциональной доли расходов на оборону НАТО. Союзники должны увеличить расходы на оборону для выполнения своих обязательств в соответствии с обязательствами Уэльса в отношении инвестиций в оборону (не менее 2% ВВП - ИФ). От этого зависит способность Североатлантического союза защищать трансатлантическое сообщество. Президент (США) поддерживает НАТО", - сказал госсекретарь.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]