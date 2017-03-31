БФБ начала автоматизацию внутренних бизнес-процессов

Бакинская фондовая биржа (БФБ) приступила к автоматизации внутренних бизнес-процессов, отмечается в сообщении БФБ.

«Биржа с целью управления рисками, совершенствования системы внутреннего контроля приступила к автоматизации внутренних бизнес-процессов и организации электронного документооборота», - говорится в сообщении.

БФБ подчеркивает, что автоматизация будет поэтапной и охватит сферы управления внутренними проектами, организации электронного документооборота, отчетности, эффективного управления внутренними ресурсами и систему внутреннего надзора.

А.Ахундов