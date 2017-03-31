БФБ начала автоматизацию внутренних бизнес-процессов

Бакинская фондовая биржа (БФБ) приступила к автоматизации внутренних бизнес-процессов, отмечается в сообщении БФБ.
«Биржа с целью управления рисками, совершенствования системы внутреннего контроля приступила к автоматизации внутренних бизнес-процессов и организации электронного документооборота», - говорится в сообщении.
БФБ подчеркивает, что автоматизация будет поэтапной и охватит сферы управления внутренними проектами, организации электронного документооборота, отчетности, эффективного управления внутренними ресурсами и систему внутреннего надзора.
А.Ахундов
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