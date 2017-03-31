Госсекретарь США встретился в Анкаре с супругой задержанного в Турции американского пастора

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу в Анкаре с женой американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в Турции по обвинениям в террористической деятельности, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
Р.Тиллерсон встретился с супругой пастора Норин Брансон накануне после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Госсекретарь обсудил с ней последнюю информацию, связанную с делом ее мужа.
АП напоминает, что пастор был задержан в октябре прошлого года. Его обвиняют в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за неудачной попыткой путча в Турции в ночь на 16 июля прошлого года.
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