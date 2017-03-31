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Регион 31.03.2017 17:02

Госсекретарь США встретился в Анкаре с супругой задержанного в Турции американского пастора

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу в Анкаре с женой американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в Турции по обвинениям в террористической деятельности, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Р.Тиллерсон встретился с супругой пастора Норин Брансон накануне после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Госсекретарь обсудил с ней последнюю информацию, связанную с делом ее мужа.

АП напоминает, что пастор был задержан в октябре прошлого года. Его обвиняют в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за неудачной попыткой путча в Турции в ночь на 16 июля прошлого года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПАСТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]