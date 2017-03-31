Фийон заявил о необходимости вести с Россией честный диалог на высоком уровне

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил в пятницу, что отношения между Парижем и Москвой имеют решающее значение.
"Вопрос о наших отношениях с Россией - это вопрос решающий. Сегодня это снова "холодная война", тогда как нашим приоритетом является борьба с исламским тоталитаризмом", - заявил он, выступая в штаб-квартире партии с изложением части своей предвыборной программы.
"У нас с Москвой должен быть диалог высокого уровня, диалог честный о наших ожиданиях в вопросе безопасности", - добавил Ф.Фийон.
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