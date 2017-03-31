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Дальнее зарубежье 31.03.2017 17:32

Фийон заявил о необходимости вести с Россией честный диалог на высоком уровне

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил в пятницу, что отношения между Парижем и Москвой имеют решающее значение.

"Вопрос о наших отношениях с Россией - это вопрос решающий. Сегодня это снова "холодная война", тогда как нашим приоритетом является борьба с исламским тоталитаризмом", - заявил он, выступая в штаб-квартире партии с изложением части своей предвыборной программы.

"У нас с Москвой должен быть диалог высокого уровня, диалог честный о наших ожиданиях в вопросе безопасности", - добавил Ф.Фийон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]