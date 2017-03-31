Отказ от цели свержения Асада позволяет США взаимодействовать с Дамаском и коалицией РФ-Иран-Турция - Косачев

Отказ США от требования ухода президента Сирии Башара Асада развязывает руки Вашингтону для потенциального взаимодействия с коалицией Россия-Иран-Турция, а также с Дамаском, это позитивный сигнал, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Представитель США при ООН Никки Хейли высказалась вполне ясно о позиции США по отношению к президенту Сирии Б.Асаду: дескать, приоритеты изменились, и они более не нацелены на свержение сирийского лидера. Несомненно, такая определенность - сигнал весьма позитивный", - заявил К.Косачев "Интерфаксу" в пятницу.
"Но надо понимать, что он продиктован вполне прагматичными соображениями: во-первых, цель свержения Асада на сегодня недостижима, а потому преследовать ее далее абсурдно. Во-вторых, Вашингтон, отказываясь от нее, развязывает себе руки и для противостояния террористам, и для взаимодействия с коалицией Россия-Иран-Турция, и даже с Дамаском, если такая необходимость все же возникнет на каком-то этапе", - полагает сенатор.
Кроме того, по его мнению, отказ от фиксации на фигуре Б.Асада отражает реальное положение дел, зафиксированное в резолюциях ООН. Оно выражено "в фактическом поведении стран Запада в последние месяцы, которые уже давно не настаивают на своем прежнем требовании об уходе сирийского президента как о непременном условии для политического будущего страны", сказал К.Косачев.
Сенатор считает этот сигнал "данью здравому смыслу, а не какой-то уступкой кому бы то ни было".
"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже заявлял, что "долгосрочный статус президента Асада будет определен сирийским народом". Это в полной мере касается будущего самой Сирии и перекликается с позицией России, которая также не ставит каких-то предварительных условий по судьбе Асада", - отметил К.Косачев.
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