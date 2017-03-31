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СНГ 31.03.2017 17:16

Отказ от цели свержения Асада позволяет США взаимодействовать с Дамаском и коалицией РФ-Иран-Турция - Косачев

Отказ США от требования ухода президента Сирии Башара Асада развязывает руки Вашингтону для потенциального взаимодействия с коалицией Россия-Иран-Турция, а также с Дамаском, это позитивный сигнал, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Представитель США при ООН Никки Хейли высказалась вполне ясно о позиции США по отношению к президенту Сирии Б.Асаду: дескать, приоритеты изменились, и они более не нацелены на свержение сирийского лидера. Несомненно, такая определенность - сигнал весьма позитивный", - заявил К.Косачев "Интерфаксу" в пятницу.

"Но надо понимать, что он продиктован вполне прагматичными соображениями: во-первых, цель свержения Асада на сегодня недостижима, а потому преследовать ее далее абсурдно. Во-вторых, Вашингтон, отказываясь от нее, развязывает себе руки и для противостояния террористам, и для взаимодействия с коалицией Россия-Иран-Турция, и даже с Дамаском, если такая необходимость все же возникнет на каком-то этапе", - полагает сенатор.

Кроме того, по его мнению, отказ от фиксации на фигуре Б.Асада отражает реальное положение дел, зафиксированное в резолюциях ООН. Оно выражено "в фактическом поведении стран Запада в последние месяцы, которые уже давно не настаивают на своем прежнем требовании об уходе сирийского президента как о непременном условии для политического будущего страны", сказал К.Косачев.

Сенатор считает этот сигнал "данью здравому смыслу, а не какой-то уступкой кому бы то ни было".

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже заявлял, что "долгосрочный статус президента Асада будет определен сирийским народом". Это в полной мере касается будущего самой Сирии и перекликается с позицией России, которая также не ставит каких-то предварительных условий по судьбе Асада", - отметил К.Косачев.

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Тэги: РОССИЯ, КОСАЧЕВ, США, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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