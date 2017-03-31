Кувейт закрывает старейший НПЗ

Руководство Национальной нефтяной компании Кувейта объявило об окончательном закрытии с 31 марта старейшего в стране нефтеперерабатывающего завода аш-Шуайба, сообщает телеканал "аль-Арабийя".
Мощность пущенного в строй в 1968 году НПЗ составляла 200 тыс. баррелей нефти в сутки.
По заявлению руководства нефтяной промышленности страны, проведенные исследования показали невозможность дальнейшего развития завода и его экономическую неэффективность.
Выпадающие объемы продукции будут восполнены за счет работы других предприятий отрасли, а работники НПЗ аш-Шуайба будут трудоустроены без каких-либо потерь. Кроме того, некоторые объекты предприятия, такие как хранилища и экспортная морская инфраструктура, останутся в эксплуатации.
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