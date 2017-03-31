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ТЭК 31.03.2017 16:47

Кувейт закрывает старейший НПЗ

Руководство Национальной нефтяной компании Кувейта объявило об окончательном закрытии с 31 марта старейшего в стране нефтеперерабатывающего завода аш-Шуайба, сообщает телеканал "аль-Арабийя".

Мощность пущенного в строй в 1968 году НПЗ составляла 200 тыс. баррелей нефти в сутки.

По заявлению руководства нефтяной промышленности страны, проведенные исследования показали невозможность дальнейшего развития завода и его экономическую неэффективность.

Выпадающие объемы продукции будут восполнены за счет работы других предприятий отрасли, а работники НПЗ аш-Шуайба будут трудоустроены без каких-либо потерь. Кроме того, некоторые объекты предприятия, такие как хранилища и экспортная морская инфраструктура, останутся в эксплуатации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КУВЕЙТ, НПЗ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]