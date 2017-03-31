Азербайджан рассчитывает в мае подготовить национальный павильон для EXPO-2017 в Астане

Компания "Adunic AG" планирует к 12 мая 2017 года завершить все работы по дизайну и монтажу павильона Азербайджана для демонстрации на международной выставке «Expo-2017: Энергия будущего» в Астане, сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана.

Как сообщалось, выставка пройдет в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. Председателем комиссии по участию Азербайджана на этой выставке является министр энергетики Натиг Алиев. В рамках выставки 9 июля состоится Национальный день Азербайджана.

Глава Минэнерго Натиг Алиев в пятницу провел встречу с представителем компании Adunic AG Гокхан Йылмазом, занимающейся дизайном и монтажом национального павильона Азербайджана. В ходе встречи министр обсудил ход работ по подготовке павильона и отметил необходимость их своевременного завершения.

Г.Йылмаз, в свою очередь, сообщил, что павильон будет состоять из трех частей, первая из которых представит богатые исторические ценности страны, наскальные рисунки Гобустана, шедевры архитектуры старого и нового Баку. Во второй части павильона пройдут презентации, посвященные процессу развития Азербайджана от традиционных источников энергии до альтернативных, по нефти и нефтепродуктам, газу, электроэнергии, энергии солнца, ветра и по грязевым вулканам.

Третья часть павильона предусматривает виртуальную прогулку по Баку для ознакомления с туристическим потенциалом Азербайджана и привлечения туристов в страну.

«В общей сложности все эти работы по дизайну и монтажу павильона планируется завершить к 12 мая, а фасад павильона – подготовить до конца мая», - отмечается в информации.

Как сообщалось, Азербайджан 27 января 2017 года получил территорию площадью 403,3 кв. м. для размещения национального павильона на международной выставке «Expo -2017: Энергия будущего».

Концепция азербайджанского павильона основана на девизе «Страна Огней – Энергия, переносимая из прошлого в будущее».

В выставке «Expo-2017: Энергия будущего» примут участие представители более 100 компаний и более 18 международных организаций.

Н.Аббасова