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Внешняя политика 31.03.2017 17:17

Азербайджан рассчитывает в мае подготовить национальный павильон для EXPO-2017 в Астане

Компания "Adunic AG" планирует к 12 мая 2017 года завершить все работы по дизайну и монтажу павильона Азербайджана для демонстрации на международной выставке «Expo-2017: Энергия будущего» в Астане, сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана.

Как сообщалось, выставка пройдет в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. Председателем комиссии по участию Азербайджана на этой выставке является министр энергетики Натиг Алиев. В рамках выставки 9 июля состоится Национальный день Азербайджана.

Глава Минэнерго Натиг Алиев в пятницу провел встречу с представителем компании Adunic AG Гокхан Йылмазом, занимающейся дизайном и монтажом национального павильона Азербайджана. В ходе встречи министр обсудил ход работ по подготовке павильона и отметил необходимость их своевременного завершения.

Г.Йылмаз, в свою очередь, сообщил, что павильон будет состоять из трех частей, первая из которых представит богатые исторические ценности страны, наскальные рисунки Гобустана, шедевры архитектуры старого и нового Баку. Во второй части павильона пройдут презентации, посвященные процессу развития Азербайджана от традиционных источников энергии до альтернативных, по нефти и нефтепродуктам, газу, электроэнергии, энергии солнца, ветра и по грязевым вулканам.

Третья часть павильона предусматривает виртуальную прогулку по Баку для ознакомления с туристическим потенциалом Азербайджана и привлечения туристов в страну.

«В общей сложности все эти работы по дизайну и монтажу павильона планируется завершить к 12 мая, а фасад павильона – подготовить до конца мая», - отмечается в информации.

Как сообщалось, Азербайджан 27 января 2017 года получил территорию площадью 403,3 кв. м. для размещения национального павильона на международной выставке «Expo -2017: Энергия будущего».

Концепция азербайджанского павильона основана на девизе «Страна Огней – Энергия, переносимая из прошлого в будущее».

В выставке «Expo-2017: Энергия будущего» примут участие представители более 100 компаний и более 18 международных организаций.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЫСТАВКА, ПАВИЛЬОН, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]