Азербайджан рассчитывает в мае подготовить национальный павильон для EXPO-2017 в Астане

Компания "Adunic AG" планирует к 12 мая 2017 года завершить все работы по дизайну и монтажу павильона Азербайджана для демонстрации на международной выставке «Expo-2017: Энергия будущего» в Астане, сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана.
Как сообщалось, выставка пройдет в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. Председателем комиссии по участию Азербайджана на этой выставке является министр энергетики Натиг Алиев. В рамках выставки 9 июля состоится Национальный день Азербайджана.
Глава Минэнерго Натиг Алиев в пятницу провел встречу с представителем компании Adunic AG Гокхан Йылмазом, занимающейся дизайном и монтажом национального павильона Азербайджана. В ходе встречи министр обсудил ход работ по подготовке павильона и отметил необходимость их своевременного завершения.
Г.Йылмаз, в свою очередь, сообщил, что павильон будет состоять из трех частей, первая из которых представит богатые исторические ценности страны, наскальные рисунки Гобустана, шедевры архитектуры старого и нового Баку. Во второй части павильона пройдут презентации, посвященные процессу развития Азербайджана от традиционных источников энергии до альтернативных, по нефти и нефтепродуктам, газу, электроэнергии, энергии солнца, ветра и по грязевым вулканам.
Третья часть павильона предусматривает виртуальную прогулку по Баку для ознакомления с туристическим потенциалом Азербайджана и привлечения туристов в страну.
«В общей сложности все эти работы по дизайну и монтажу павильона планируется завершить к 12 мая, а фасад павильона – подготовить до конца мая», - отмечается в информации.
Как сообщалось, Азербайджан 27 января 2017 года получил территорию площадью 403,3 кв. м. для размещения национального павильона на международной выставке «Expo -2017: Энергия будущего».
Концепция азербайджанского павильона основана на девизе «Страна Огней – Энергия, переносимая из прошлого в будущее».
В выставке «Expo-2017: Энергия будущего» примут участие представители более 100 компаний и более 18 международных организаций.
Н.Аббасова
Курс манат/доллар на 3 апреля - 1,7244 AZN/$1
Портфель инвестиций Госнефтефонда Азербайджана в акции к 2017г достиг около $4 млрд
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Премьер Норвегии посетит Китай впервые после с момента нормализации отношений
Столтенберг подтвердил поддержку Украины со стороны НАТО и непризнание Крыма частью РФ
В Федерации еврейских общин поддерживают решение парламента Чечни разрешить учащимся носить хиджабы
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»