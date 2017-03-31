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Дальнее зарубежье 31.03.2017 17:45

Эстония ожидает, что переговоры по "Брекситу" начнутся до ее председательства в ЕС - глава МИД

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) предположил, что переговоры ЕС-Великобритания по "Брекситу" начнутся еще до того, как его страна станет председателем Совета ЕС во второй половине нынешнего года.

"Мы предполагаем, что переговоры по существу начнутся в июне, еще до начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Целью Эстонии будет поддержание единства государств-членов и обеспечение по возможности заранее на принципах взаимности прав граждан, работающих в Соединенном Королевстве", - сказал он в пятницу на встрече с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном (Boris Johnson).

Министры иностранных дел на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе обсудили вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС и увеличением военного присутствия войск НАТО в Эстонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Как подчеркнул С.Миксер, Эстония уважает решение граждан Соединенного Королевства о выходе из ЕС и шаги правительства по его реализации.

"Интересам как Европейского союза, так и Соединенного Королевства отвечает достижение по возможности хорошего итога в течение двух лет. Эстония поддерживает продолжение активного и тесного сотрудничества", - сказал С.Миксер.

Министры иностранных дел двух стран выразили единое понимание ситуации с безопасностью.

"Мы очень благодарны Соединенному Королевству за участие в обеспечение региональной безопасности", - сказал С.Миксер, отметив, что тесное оборонное сотрудничество помогает защищать стабильность в регионе.

Великобритания возглавит международный батальон НАТО, который, согласно решению Варшавского саммита НАТО, разместится в Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БРИТАНИЯ, МИД, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]