В Федерации еврейских общин поддерживают решение парламента Чечни разрешить учащимся носить хиджабы

В Федерации еврейских общин России выступили с поддержкой одобренного парламентом Чечни законопроекта, который разрешает учащимся одеваться в соответствии с вероисповеданием, в том числе носить хиджабы.
"Я в принципе против запрещения того, что запрещать не обязательно. Хиджабы, нательные кресты, кипы, мне кажется, запрещать абсолютно аномально, это грубое вмешательство в систему взглядов гражданина. Поэтому в этой истории я скорее поддерживаю решение парламента Чечни, нежели законодательные инициативы по запрету того или иного кодекса одежды", - заявил порталу "Интерфакс-Религия" в пятницу глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.
По его мнению, тот или иной регион и даже селение "вправе принимать такого рода кодексы поведения в соответствии с местными обычаями и традициями, и это правильно".
"У нас федеральное государство, и у региона есть основания и право вводить определенные нормы в соответствии с собственными традициями", - заявил Б.Горин.
Как сообщалось, упомянутый законопроект содержит юридическую норму о том, что при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформулировал свою позицию относительно этого закона. По его словам, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне, или в определении этой практики есть какая-то доля компетенции региональных властей.
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