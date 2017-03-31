Климкин и Могерини обсудили ситуацию в Донбассе и подготовку к саммиту Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини обострение ситуации в Донбассе, завершение процедур ЕС для предоставления безвизового режима украинцам, а также подготовку к саммиту Украина-ЕС.
Согласно распространенному в пятницу сообщению пресс-службы МИД Украины, встреча П.Климкина и Ф.Могерини прошла в Брюсселе.
В ходе беседы стороны обсудили, в частности, обострение ситуации на востоке Украины, прежде всего захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях, введение там российской валюты, налоговой и банковской систем.
П.Климкин отметил, что такие шаги Донецка и Луганска при поддержке РФ являются сознательным нарушением Минских договоренностей и нуждаются в решительной реакции со стороны Европейского Союза.
Министр также выразил надежду на скорейшее завершение внутренних процедур ЕС по предоставлению безвизового режима гражданам Украины, а также завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации.
Стороны также обсудили график дальнейшего двустороннего диалога, в частности, вопросы подготовки к проведению саммита Украина-ЕС в 2017 году.
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