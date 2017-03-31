Столтенберг подтвердил поддержку Украины со стороны НАТО и непризнание Крыма частью РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили поддержку Украины, вновь заявил о непризнании Крыма в составе России, назвал действия России в отношении Украины агрессивными.

"Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить солидарность с Украиной", - сказал он, открывая в пятницу заседание Комиссии НАТО-Украины на уровне министров иностранных дел.

"В то время как суверенитет и территориальная целостность страны попираются агрессивными действиями России, члены НАТО заявляют одним голосом: мы не признали и не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Мы озабочены ограниченным прогрессом в выполнении Минских соглашений", - подчеркнул он, заметив, что со времени декабрьского заседания комиссии ситуация ухудшилась.

Й.Столтенберг сообщил, что цель встречи - обсудить возможности продвижения вперед, оценить ход процесса реформ на Украине и подтвердить политическую и практическую поддержку НАТО.