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СНГ 31.03.2017 18:27

Столтенберг подтвердил поддержку Украины со стороны НАТО и непризнание Крыма частью РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили поддержку Украины, вновь заявил о непризнании Крыма в составе России, назвал действия России в отношении Украины агрессивными.

"Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить солидарность с Украиной", - сказал он, открывая в пятницу заседание Комиссии НАТО-Украины на уровне министров иностранных дел.

"В то время как суверенитет и территориальная целостность страны попираются агрессивными действиями России, члены НАТО заявляют одним голосом: мы не признали и не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Мы озабочены ограниченным прогрессом в выполнении Минских соглашений", - подчеркнул он, заметив, что со времени декабрьского заседания комиссии ситуация ухудшилась.

Й.Столтенберг сообщил, что цель встречи - обсудить возможности продвижения вперед, оценить ход процесса реформ на Украине и подтвердить политическую и практическую поддержку НАТО.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]