Премьер Норвегии посетит Китай впервые после с момента нормализации отношений

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг 7-10 апреля отправится с официальным визитом в Китай, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в пятницу в офисе премьера.
"Я очень рада, что мы нормализовали дипломатические и политические отношения с Китаем", - приводятся на сайте норвежского правительства слова Э.Сульберг.
"Прямой контакт с китайскими лидерами важен для устойчивых и предсказуемых отношений, характеризуемых взаимным уважением, доверием и пониманием", - добавила она.
В декабре прошлого года власти Китая и Норвегии сообщили о намерениях стабилизировать отношения после длительного периода охлаждения.
Отношения между КНР и Норвегией ухудшились, когда осенью 2010 года Нобелевская премия мира была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо. Это решение норвежского Нобелевского комитета вызвало негодование Пекина.
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