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Дальнее зарубежье 31.03.2017 18:49

Премьер Норвегии посетит Китай впервые после с момента нормализации отношений

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг 7-10 апреля отправится с официальным визитом в Китай, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в пятницу в офисе премьера.

"Я очень рада, что мы нормализовали дипломатические и политические отношения с Китаем", - приводятся на сайте норвежского правительства слова Э.Сульберг.

"Прямой контакт с китайскими лидерами важен для устойчивых и предсказуемых отношений, характеризуемых взаимным уважением, доверием и пониманием", - добавила она.

В декабре прошлого года власти Китая и Норвегии сообщили о намерениях стабилизировать отношения после длительного периода охлаждения.

Отношения между КНР и Норвегией ухудшились, когда осенью 2010 года Нобелевская премия мира была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо. Это решение норвежского Нобелевского комитета вызвало негодование Пекина.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, КИТАЙ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]