Премьер Норвегии посетит Китай впервые после с момента нормализации отношений

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг 7-10 апреля отправится с официальным визитом в Китай, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в пятницу в офисе премьера.

"Я очень рада, что мы нормализовали дипломатические и политические отношения с Китаем", - приводятся на сайте норвежского правительства слова Э.Сульберг.

"Прямой контакт с китайскими лидерами важен для устойчивых и предсказуемых отношений, характеризуемых взаимным уважением, доверием и пониманием", - добавила она.

В декабре прошлого года власти Китая и Норвегии сообщили о намерениях стабилизировать отношения после длительного периода охлаждения.

Отношения между КНР и Норвегией ухудшились, когда осенью 2010 года Нобелевская премия мира была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо. Это решение норвежского Нобелевского комитета вызвало негодование Пекина.