Сотрудники Alitalia проведут 24-часовую забастовку 5 апреля

Основные профсоюзы крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia объявили о проведении 24-часовой забастовки, которая начнется в полночь 5 апреля по местному времени, сообщает газета Il Post.

В результате забастовки ожидается отмена множества рейсов, остальные, скорее всего, столкнутся со значительными задержками. Это коснется не только рейсов 5 апреля, но и полетов вечером 4 апреля и утром 6 апреля.

Причиной забастовки стал новый план реорганизации компании, предполагающий увольнение более 2 тыс. сотрудников. Около 800 из них смогут продолжить работу, но не в штате компании, а по контракту аутсорсинга. Кроме того, в августе истекают контракты с 400 пилотами, и есть опасения, что они не будут продлены.

Издание Unione Sarda предупреждает, что за этой забастовкой могут последовать и другие, если компания не пойдет на уступки работникам.