Сотрудники Alitalia проведут 24-часовую забастовку 5 апреля

Основные профсоюзы крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia объявили о проведении 24-часовой забастовки, которая начнется в полночь 5 апреля по местному времени, сообщает газета Il Post.
В результате забастовки ожидается отмена множества рейсов, остальные, скорее всего, столкнутся со значительными задержками. Это коснется не только рейсов 5 апреля, но и полетов вечером 4 апреля и утром 6 апреля.
Причиной забастовки стал новый план реорганизации компании, предполагающий увольнение более 2 тыс. сотрудников. Около 800 из них смогут продолжить работу, но не в штате компании, а по контракту аутсорсинга. Кроме того, в августе истекают контракты с 400 пилотами, и есть опасения, что они не будут продлены.
Издание Unione Sarda предупреждает, что за этой забастовкой могут последовать и другие, если компания не пойдет на уступки работникам.
Азербайджан и Швейцария с 1 апреля начнут применять соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии
Азербайджан рассчитывает в мае подготовить национальный павильон для EXPO-2017 в Астане
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2016г увеличился в 6 раз - Центробанк
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»