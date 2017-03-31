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Дальнее зарубежье 31.03.2017 19:03

Сотрудники Alitalia проведут 24-часовую забастовку 5 апреля

Основные профсоюзы крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia объявили о проведении 24-часовой забастовки, которая начнется в полночь 5 апреля по местному времени, сообщает газета Il Post.

В результате забастовки ожидается отмена множества рейсов, остальные, скорее всего, столкнутся со значительными задержками. Это коснется не только рейсов 5 апреля, но и полетов вечером 4 апреля и утром 6 апреля.

Причиной забастовки стал новый план реорганизации компании, предполагающий увольнение более 2 тыс. сотрудников. Около 800 из них смогут продолжить работу, но не в штате компании, а по контракту аутсорсинга. Кроме того, в августе истекают контракты с 400 пилотами, и есть опасения, что они не будут продлены.

Издание Unione Sarda предупреждает, что за этой забастовкой могут последовать и другие, если компания не пойдет на уступки работникам.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]