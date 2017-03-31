Надежда Савченко не исключает участия в выборах президента Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не исключила, что примет участие в выборах главы государства.
"Это самый часто задаваемый мне вопрос в последнее время, поскольку все ощущают, что ситуация нагнетается, краски сгущаются", - заявила она в обнародованном в пятницу интервью газете "Постимеэс" (Postimees).
По ее словам, Украину окружают как "внешняя агрессия", так и "есть внутренняя проблема - коррупция".
"Очень важно не промахнуться, чтобы не разорвать страну. Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: "Никто кроме нас!" Поэтому, если не мы, то кто?" - сказала Н.Савченко.
Она считает, что у нынешнего президента Украины Петра Порошенко нет шансов избраться на второй срок. "Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови наших людей. Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича!" - не исключает парламентарий.
По ее мнению, ошибки на Украине допускались властями, "чтобы не потерять свой капитал и в угоду своим интересам".
"Ошибки делались в ущерб и оккупированным, и неоккупированным территориям. Сейчас важно понять, что мы можем еще успеть исправить эти ошибки и стать на правильный путь. А если не успеем, то война затянется надолго", - полагает Н.Савченко.
Она предлагает начать с переизбрания политической элиты. "Это то, во что поверят и оккупированные, и неоккупированные территории. Этого людям еще никто и никогда не предлагал. Эту программу я пытаюсь донести до жителей Украины. Мы не должны доверять власти, делегируя ей все полномочия на управление нашими жизнями. Мы должны ее контролировать!", - подчеркнула депутат Верховной рады.
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