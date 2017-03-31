Могерини не склонна преувеличивать последствия выхода Великобритании из ЕС в том, что касается вопросов обороны

Выход Великобритании из Евросоюза не окажет серьезного влияния на оборонную составляющую ЕС, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Вклад Великобритании в оборону и безопасность ЕС значителен, но ограничен: 5% в военные операции и 3% в гражданские. Это не тот объем, который трудно восполнить другим членам ЕС", - пояснила она в пятницу журналистам по прибытии в штаб-квартиру НАТО на встречу министров иностранных дел стран альянса.
"Я хотела бы установить - и они будут установлены - хорошие отношения сотрудничества после Brexit. ЕС и Великобритания и дальше будут сотрудничать в этой области, в том числе в рамках сотрудничества с НАТО. Я пока не имею новостей о выходе Великобритании из НАТО, это останется нашим общим форумом", - сказала Ф.Могерини.
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