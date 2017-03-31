Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Апр 4 Апр 11°

Дальнее зарубежье 31.03.2017 19:14

Могерини не склонна преувеличивать последствия выхода Великобритании из ЕС в том, что касается вопросов обороны

Выход Великобритании из Евросоюза не окажет серьезного влияния на оборонную составляющую ЕС, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Вклад Великобритании в оборону и безопасность ЕС значителен, но ограничен: 5% в военные операции и 3% в гражданские. Это не тот объем, который трудно восполнить другим членам ЕС", - пояснила она в пятницу журналистам по прибытии в штаб-квартиру НАТО на встречу министров иностранных дел стран альянса.

"Я хотела бы установить - и они будут установлены - хорошие отношения сотрудничества после Brexit. ЕС и Великобритания и дальше будут сотрудничать в этой области, в том числе в рамках сотрудничества с НАТО. Я пока не имею новостей о выходе Великобритании из НАТО, это останется нашим общим форумом", - сказала Ф.Могерини.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, НАТО, МОГЕРИНИ


Похожие новости


Туск изложил проект руководящих принципов переговоров о разводе ЕС с Великобританией Расходы Британии на "развод" с ЕС могут составить до 20 млрд евро Выходом Великобритании из ЕС можно заняться прямо сейчас, но этого нельзя сделать без уведомления из Лондона - Туск ЕС ждет от Лондона официального уведомления о выходе из союза, но не рассчитывает, что это произойдет уже на саммите ЕС 28 июня - источник Президент Литвы: ЕС вскоре ощутит последствия Brexit Юнкер предупреждает британцев, что Brexit будет окончательным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]