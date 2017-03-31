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СНГ 31.03.2017 19:47

Глава парламента Молдавии не исключил отмены иммунитета президента вместе с депутатской неприкосновенностью

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду не исключил отмены иммунитета президента страны.

"Для этого было достаточно простого большинства депутатов. Для принятия во втором чтении необходимо две трети голосов. Кроме того, не исключено, что ко второму чтению депутаты внесут какие-то поправки в документ", - сказал А.Канду в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал принятие парламентом закона об отмене иммунитета депутатов. Спикер сказал, что документ был принят накануне в первом чтении, и не исключил, что может быть внесена и поправка об отмене неприкосновенности президента.

Комментируя инициативу президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума по ряду вопросов, он подчеркнул, что еще предстоит определить легальность президентского указа на этот счет. "Нам необходимо установить, насколько легальны вопросы, которые он хочет вынести на консультативный референдум. Предложение президента - чистой воды популизм. Додон занимается тем, что продолжает свою предвыборную кампанию, которую, к сожалению, необходимо оплачивать из бюджета", - сказал А.Канду.

Он считает, что не имеет значения, сколько депутатов в парламенте, важно их качество.

Ранее И.Додон предложил сократить количество депутатов с 1010-го до 71-го.

"Если Додон ссылается на опыт Германии, то мы можем по примеру Германии пересмотреть полномочия президента", - отметил А.Канду.

Накануне парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. За внесение поправок в Конституцию проголосовали депутаты правящей коалиции и несколько независимых депутатов. Оппозиционные партии коммунистов и социалистов выступают против отмены иммунитета. Президент И.Додон заявил, что в нынешней ситуации правящая коалиция будет использовать отмены иммунитета для осуществления давления на депутатов.

Для вступления поправки в силу она должна быть принята во втором чтении. В отличие от первого чтения, во втором чтении поправки в Конституцию принимаются голосами двух третей депутатов - 67 из 101.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ИММУНИТЕТ


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