Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 3 Апр 11° 4 Апр 13°

Дальнее зарубежье 31.03.2017 20:03

Американские отели и авиакомпании столкнулись с проблемами из-за миграционной политики Трампа

Американские отели и авиакомпании столкнулись со снижением спроса на свои услуги, так как из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа туристы стали меньше приезжать в страну, пишет The Financial Times.

"Я думаю, что из-за политики, которую проводит правительство, США становятся менее привлекательным туристическим направлением", - заявил исполнительный директор туристической фирмы Expedia Дара Хосровшахи.

По данным компании ForwardKeys, разрабатывающей программное обеспечение для туркомпаний, бронирование авиабилетов в США снизилось на 6,5% через неделю после издания первого указа Трампа о запрете въезда в США жителей семи мусульманских стран.

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council, WTTC) прогнозирует, что сектор туризма, который принес экономике США $1,5 трлн в 2016 году (8,1% ВВП), вырастет на 2,3% в 2017 году по сравнению с ростом на 2,8% в 2016 году. Также в WTTC отметили, что среди туристов растут "антиамериканские настроения".

В феврале 2017 года три крупнейшие американские авиакомпании, United Air Lines, Delta Air Lines и American Airlines, зафиксировали снижение выручки на единицу воздушной перевозки (на каждого пассажира, пролетевшего одну милю) на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все три авиакомпании сократили общее количество посадочных мест на 6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРИЗМ, АВИАПОЛЕТЫ


Похожие новости


Обама призвал ускорить процедуру таможенного контроля туристов в аэропортах США Экскурсии для туристов по Белому дому временно прекращены Экскурсии по Нью-Йорку возобновились 100 человек отравились в США на круизном лайнере, принадлежащем той же компании, что и Costa Concordia

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]