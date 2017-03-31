Американские отели и авиакомпании столкнулись с проблемами из-за миграционной политики Трампа

Американские отели и авиакомпании столкнулись со снижением спроса на свои услуги, так как из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа туристы стали меньше приезжать в страну, пишет The Financial Times.

"Я думаю, что из-за политики, которую проводит правительство, США становятся менее привлекательным туристическим направлением", - заявил исполнительный директор туристической фирмы Expedia Дара Хосровшахи.

По данным компании ForwardKeys, разрабатывающей программное обеспечение для туркомпаний, бронирование авиабилетов в США снизилось на 6,5% через неделю после издания первого указа Трампа о запрете въезда в США жителей семи мусульманских стран.

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council, WTTC) прогнозирует, что сектор туризма, который принес экономике США $1,5 трлн в 2016 году (8,1% ВВП), вырастет на 2,3% в 2017 году по сравнению с ростом на 2,8% в 2016 году. Также в WTTC отметили, что среди туристов растут "антиамериканские настроения".

В феврале 2017 года три крупнейшие американские авиакомпании, United Air Lines, Delta Air Lines и American Airlines, зафиксировали снижение выручки на единицу воздушной перевозки (на каждого пассажира, пролетевшего одну милю) на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все три авиакомпании сократили общее количество посадочных мест на 6%.