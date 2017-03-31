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СНГ 31.03.2017 20:14

Судья арбитражного суда Чечни стал фигурантом уголовного дела о вынесении заведомо неправосудного решения

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вынесении неправосудного решения в отношении судьи арбитражного суда Чечни Алу Бачаева, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Чеченской Республики Алу Бачаева по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения)", - сказала С.Петренко.

По ее словам, в мае 2010 года и в августе 2012 года А.Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ассоциация "Симбиоз" и взыскании с казны РФ более 5 млрд рублей.

"Сведения о совершении Бачаевым данных преступлений получены в ходе расследования Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовного дела в отношении ряда лиц, обвиняемых в хищении денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в особо крупном размере",- сообщила С.Петренко.

В ходе расследования установлено, что А.Бачаев преднамеренно не установил правопреемство Ассоциации "Симбиоз", созданной в 2002 году, по правам и обязательствам Ассоциации кооперативов "Симбиоз", действовавшей в 90-х годах, отметила она. А.Бачаев признал правопреемство организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 году Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом им. Анисимова нефтепродукты.

"Заведомо неправосудные решения судьи Бачаева повлекли тяжкие последствия в виде нарушения гарантированных Конституцией РФ принципов судопроизводства и подрыва авторитета судебной власти, а также хищения из бюджета России денежных средств в особо крупном размере в сумме более 360 млн рублей и покушения на хищение денежных средств в сумме более 4,6 млрд рублей",- заявила С.Петренко.

Она добавила, что уголовное дело в отношении А.Бачаева было возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегией судей РФ и в настоящий момент находится в производстве главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, СУДЬЯ, ДЕЛО


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