Бывший вице-спикер парламента Грузии и ее сестра получили по четыре года тюрьмы за присвоение денег застройщиков

Тбилисский городской суд в пятницу приговорил бывшего вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестру, супругу бывшего вице-спикера парламента Вахтанга Рчеулишвили Майю к четырем годам лишения свободы каждую по делу принадлежащей им крупнейшей в стране строительной компании "Центр-пойнт групп".

По данным прокуратуры, они присвоили средства застройщиков в размере более 11 млн лари (около $4,5 млн) в созданном компанией товариществе "Табукашвили 88", из-за чего не удалось завершить строительство одного из крупных жилых комплексов в центре Тбилиси.

После оглашения приговора Р.Кервалишвили вывели из зала суда под стражей, а находящаяся в предварительном заключении по другим делам вокруг компании "Центр-пойнт групп" М.Рчеулишвили не присутствовала на судебном процессе из-за тяжелого состояния здоровья.

В предварительном заключении по этим делам с июля 2016 года находится и сын М.Рчеулишвили Гурам (Гука) Рчеулишвили, который являлся председателем наблюдательского совета компании.

Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против "Центр-пойнт групп" в 2012 году, обвинив М.Рчеулишвили и Р.Кервалишвили в присвоении денег застройщиков, однако тогда Тбилисский городской суд отпустил сестер под залог в размере 500 тыс. лари после поручительства нескольких депутатов парламента.

В настоящее время следствие продолжается по делу о растрате 19,7 из 64,2 млн лари, внесенных ожидающими квартиры гражданами с мая 2005 года по сентябрь 2010 года во время строительства двух жилых домов и жилого комплекса "Белая Магнолия" в Батуми. Кроме того, Г.Рчеулишвили обвиняется в присвоении около 1,7 млн лари.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии "присвоение или растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", что карается лишением свободы сроком от семи до 11 лет.

"Центр-пойнт групп" была основана в начале 1990-х годов и не раз оказывалась в центре скандала. Жители Тбилиси и регионов Грузии многократно обвиняли владельцев компании в мошенничестве и присвоении денег.

Представители компании считают дело политическим и указывают на то, что государство арестовало их счета и не дает возможность развивать бизнес и завершить строительство объектов.