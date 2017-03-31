Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2016г увеличился в 6 раз - Центробанк

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2016 год составил $1 млрд 363,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2015г составил $222,5 млн. Таким образом, в 2016 году дефицит увеличился в 6,1 раза.

Согласно платежному балансу, профицит по нефтегазовому сектору за 2016 год составил $4,4 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил около $5,8 млрд.

По данным ЦБА, в 2016 году объем внешнеторгового оборота составил $22,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $4,2 млрд. При этом 14% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $13,2 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 91,2% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $10,7 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $9 млрд, на потребительские товары пришлось $3 млрд 977,3 млн.

А.Азизов