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Страны НАТО должны объединить усилия в борьбе против терроризма - Столтенберг

Все страны Североатлантического альянса должны объединить усилия для борьбы с международным терроризмом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

"Мы обсудили ответ НАТО терроризму. В результате атаки в Лондоне на прошлой неделе погибли и пострадали граждане и подданные из 11 разных стран. Это была одна из многих атак, которая произошла на наших глазах за последнее время. И это вновь была атака на всех нас. Я напоминаю, что мы все должны объединить усилия", - заявил Й.Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД.

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Тэги: НАТО, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]