Страны НАТО должны объединить усилия в борьбе против терроризма - Столтенберг

Все страны Североатлантического альянса должны объединить усилия для борьбы с международным терроризмом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.
"Мы обсудили ответ НАТО терроризму. В результате атаки в Лондоне на прошлой неделе погибли и пострадали граждане и подданные из 11 разных стран. Это была одна из многих атак, которая произошла на наших глазах за последнее время. И это вновь была атака на всех нас. Я напоминаю, что мы все должны объединить усилия", - заявил Й.Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД.
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