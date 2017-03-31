Премьер Украины задекларировал в электронном виде свои доходы за 2016 год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2016 год, в которой задекларировал 15,8 млн грн доходов, а также 18 млн грн, $802 тыс. и 477 тыс. евро на счетах в банковских учреждениях.

Согласно Единому государственному реестру деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, е-декларация В.Гройсмана опубликована 31 марта.

Так, премьер задекларировал 2,4 млн грн, $870 тыс. и 460 тыс. евро наличных средств. Также в е-декларации указаны две квартиры, два дома и четыре земельных участка.

В.Гройсман владеет двумя земельными участками в с.Бохоники (Винницкая область) площадью 1,5 тыс. кв. м и 1 тыс. 499 кв. м, участком в Виннице площадью 237 кв. м. У него есть два жилых дома в с.Бохоники площадью 534 кв. м и 461,1 кв. м.

Также он владеет нежилым помещением (магазин промышленной группы товаров) в г.Винница площадью 1 тыс. 051,6 кв. м, двумя встроенными помещениями площадью 112,8 кв. м и 111,2 кв. м, зданием магазина площадью 143,5 кв. м, и магазином площадью 736,9 кв. м.

В.Гройсман с женой, дочерью и сыном пользуются квартирами, которые принадлежат Алине Бурлаке в Виннице площадью 61,5 кв. м и в Киеве площадью 59,6 кв. м.

Кроме того, премьер задекларировал 10 часов: Ulysse Nardin, Audemars Piguet, два Rolex, Parmigiani Fleurier, два Girard-Perregaux, два Breguet; два набора запонок из драгоценного металла, инкрустированных драгоценными камнями.

Жена премьера задекларировала двое часов Ulysse Nardin, три кольца из драгоценного металла с драгоценными камнями и три пары сережек.

Также она владеет автомобилем Volkswagen Touareg (2011 года выпуска), 80% в ООО "Магигранд".

Жена премьера задекларировала 340 тыс. грн и $52 тыс. наличных средств, вклад в "Ощадбанке" в сумме $321 тыс. 021, в "Приватбанке" - 122 тыс. 362 грн

Премьер указал оплату услуг по авиаперевозке по маршруту Киев-Нью-Йорк-Киев на сумму 232 тыс. 253 грн.