Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Апр 4 Апр 11°

Макроэкономика 31.03.2017 19:40

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $7,3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В 2015 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $7,5 млрд. Таким образом, за 2016 год объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана сократился на 2,7%.

По данным платежного баланса, 76,7% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за 2016 год составил $1 млрд 706,2 млн (рост на 98,3%), удельный вес – 23,3%.

Согласно данным ЦБА, в 2016 году азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $2 млрд 573,6 млн (спад на 21%), в том числе в нефтегазовый сектор - $2 млрд 35,2 млн (рост на 12,7%), в прочие сектора - $538,4 млн (спад в 2,7 раза).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам 2016 года составили $7 млрд 244,4 млн (спад на 47,2%), обязательства - $4 млрд 482,9 млн (спад на 4,5%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНВЕСТИЦИИ, ПРЯМЫЕ


Похожие новости


Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана за 9 месяцев сократились на 5,3%, в ненефтяной сектор – увеличились на 67% Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 1995-2015гг превысили $68,6 млрд Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 11% Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2015г сократились на 6% Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана за 9 месяцев сократились на 2% Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]