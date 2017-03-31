Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $7,3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В 2015 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $7,5 млрд. Таким образом, за 2016 год объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана сократился на 2,7%.

По данным платежного баланса, 76,7% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за 2016 год составил $1 млрд 706,2 млн (рост на 98,3%), удельный вес – 23,3%.

Согласно данным ЦБА, в 2016 году азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $2 млрд 573,6 млн (спад на 21%), в том числе в нефтегазовый сектор - $2 млрд 35,2 млн (рост на 12,7%), в прочие сектора - $538,4 млн (спад в 2,7 раза).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам 2016 года составили $7 млрд 244,4 млн (спад на 47,2%), обязательства - $4 млрд 482,9 млн (спад на 4,5%).

А.Азизов