"Роскосмос" планирует к 2030 году почти в полтора раза нарастить группировку спутников связи, дистанционного зондирования земли и ГЛОНАСС, говорится в материалах к заседанию экспертного совета военно-промышленной комиссии РФ.
"Орбитальная группировка космических аппаратов космической связи, вещания и ретрансляции в период до 2020 году предполагается довести до 31 аппарата, до 2025 года - до 43 аппаратов, к 2030 году - до 46 аппаратов", - говорится в документе.
При этом пропускная способность фиксированной связи возрастет с 1200 до 2000 стволов.
"В то же время пропускная способность персональной связи вырастет с 3,3 Гбит/сутки до 60 Гбит/сутки, ретрансляции - с 0,45 Гбит/с до 1,8 Гбит/с. Срок активного существования спутников превысит 15 лет", - говорится в материалах.
В свою очередь, количество спутников дистанционного зондирования земли к 2025 увеличится до 22 аппаратов.
"Предполагается достигнуть полномасштабного метеообеспечения, высокодетального наблюдения в видимом диапазоне, всепогодного наблюдения объектов в радиолокационных S и X диапазонах", - говорится в материалах.
Между тем, орбитальная группировка ГЛОНАСС к 2025 году достигнет 30 аппаратов.
"Зона покрытия высокоточной навигации при этом достигнет 66 процентов, доступность сигнала в сложных условиях в России достигнет 92 процентов", - говорится в материалах.
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