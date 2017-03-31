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Дальнее зарубежье 31.03.2017 21:31

Члены НАТО увеличат оборонные расходы для обеспечения безопасности, а не в угоду США - Столтенберг

Союзникам по НАТО важно добиться увеличения расходов на оборону, так как это необходимо для обеспечения безопасности, а не потому, что на этом настаивают США, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю важным помнить, что справедливо распределять нагрузку и увеличивать расходы на оборону необходимо не для того, чтобы угодить США. Речь идет об инвестиции в нашу собственную безопасность, в безопасность Европы", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Европа находится близ очагов нестабильности и конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке - Ирака, Сирии. И рядом с нами находится более напористая Россия", - добавил генсек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ЕВРОПА, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]