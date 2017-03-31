Члены НАТО увеличат оборонные расходы для обеспечения безопасности, а не в угоду США - Столтенберг

Союзникам по НАТО важно добиться увеличения расходов на оборону, так как это необходимо для обеспечения безопасности, а не потому, что на этом настаивают США, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю важным помнить, что справедливо распределять нагрузку и увеличивать расходы на оборону необходимо не для того, чтобы угодить США. Речь идет об инвестиции в нашу собственную безопасность, в безопасность Европы", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Европа находится близ очагов нестабильности и конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке - Ирака, Сирии. И рядом с нами находится более напористая Россия", - добавил генсек.