В Армении в субботу наступил "день тишины" перед намеченными на 2 апреля парламентскими выборами.
Выборы в Национальное собрание в воскресенье станут первыми после референдума в 2015 году о переходе Армении на парламентскую форму правления. Полностью республика перейдет на новую форму правления в 2018 году, когда истечет срок полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна.
В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока, всего около 1500 кандидатов.
За депутатские мандаты борются возглавляемая президентом Сержем Саргсяном Республиканская партия; созданный одним из крупнейших предпринимателей и главой оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном блок "Царукян"; оппозиционный блок "Конгресс-АНК", лидером которого является первый президент Армении Левон Тер-Петросян.
Кроме того, в выборах участвуют созданный бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшими главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян", руководимый депутатом парламента Николом Пашиняном оппозиционный блок "Елк" ("Выход"), возглавляемая экс-секретарем Совета нацбезопасности Артуром Багдасаряном партия "Армянское возрождение".
Участниками предвыборной гонки также являются Компартия Армении, руководимая экс-премьером Грантом Багратяном и депутатом Хачатуром Кокобеляном оппозиционная партия "Свободные демократы", а также Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", которая в настоящее время находится в коалиции с правящей партией.
Выборы впервые проходят по пропорциональной избирательной системе, что является требованием нового Избирательного кодекса. Избиратели будут голосовать по общегосударственным партийным спискам, а в 13 избирательных округах Армении - по территориальным (рейтинговым) спискам.
Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются 2 млн 564 тыс. 795 граждан.
В день выборов в республике будут открыты 2009 избирательных участков. Открытие участков за рубежом не предусмотрено.
Порог явки на выборах также не предусмотрен.
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