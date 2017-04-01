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СНГ 01.04.2017 09:20

В Армении объявлен "день тишины" перед парламентскими выборами

В Армении в субботу наступил "день тишины" перед намеченными на 2 апреля парламентскими выборами.

Выборы в Национальное собрание в воскресенье станут первыми после референдума в 2015 году о переходе Армении на парламентскую форму правления. Полностью республика перейдет на новую форму правления в 2018 году, когда истечет срок полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна.

В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока, всего около 1500 кандидатов.

За депутатские мандаты борются возглавляемая президентом Сержем Саргсяном Республиканская партия; созданный одним из крупнейших предпринимателей и главой оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном блок "Царукян"; оппозиционный блок "Конгресс-АНК", лидером которого является первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Кроме того, в выборах участвуют созданный бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшими главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян", руководимый депутатом парламента Николом Пашиняном оппозиционный блок "Елк" ("Выход"), возглавляемая экс-секретарем Совета нацбезопасности Артуром Багдасаряном партия "Армянское возрождение".

Участниками предвыборной гонки также являются Компартия Армении, руководимая экс-премьером Грантом Багратяном и депутатом Хачатуром Кокобеляном оппозиционная партия "Свободные демократы", а также Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", которая в настоящее время находится в коалиции с правящей партией.

Выборы впервые проходят по пропорциональной избирательной системе, что является требованием нового Избирательного кодекса. Избиратели будут голосовать по общегосударственным партийным спискам, а в 13 избирательных округах Армении - по территориальным (рейтинговым) спискам.

Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются 2 млн 564 тыс. 795 граждан.

В день выборов в республике будут открыты 2009 избирательных участков. Открытие участков за рубежом не предусмотрено.

Порог явки на выборах также не предусмотрен.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ТИШИНА, ДЕНЬ


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