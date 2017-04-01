Сенат США пока выступает против предоставления иммунитета от уголовных преследований экс-советнику президента Флинну

Комитет по разведке Сената США на данном этапе выступает против предоставления иммунитета от уголовных преследований бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну, сообщают в пятницу американские СМИ.
По информации телеканала Эн-би-си, в комитете пояснили, что в настоящее время выступают против предоставления подобного иммунитета в обмен на согласие М.Флинна ответить на вопросы по поводу контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ.
При этом, как подчеркивает Эн-би-си, в комитете не исключают, что в дальнейшем могут изменить позицию по этому вопросу.
По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", в Конгрессе пояснили, что тема иммунитета была затронута сенатским комитетом по разведке. Однако речь шла о предварительном обсуждении этой темы, причем сенаторы сошлись во мнении, что пока слишком рано решать, есть ли необходимость в предоставлении М.Флинну иммунитета.
Наиболее высокопоставленный член этого комитета от демократов Адам Шифф, в свою очередь, заявил, что комитет рассмотрит тему иммунитета с коллегами из сената, а также - с министерством юстиции.
Ранее на этой неделе глава комитета Ричард Бёрр сообщил, что в ходе расследования были направлены запросы 20 лицам, которые могут иметь отношение к этому делу. При этом 15 из них, вероятно, будут допрошены в ближайшие дни.
М.Флинн был вынужден покинуть пост советника президента по национальной безопасности в администрации Д.Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.
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