Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов остается "стабильным".

Министр финансов РФ Антон Силуанов положительно оценил решение Fitch. "Это решение отражает уверенность агентства в устойчивом состоянии государственных финансов и успешности предпринимаемых правительством мер по адаптации экономики России к условиям низких цен на нефть", - сказал он журналистам.

Также говоря о потенциальных факторах, способных в будущем обеспечить повышение кредитного рейтинга России, министр отметил сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста.

Рейтинги эмитента приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах также были подтверждены на уровне "BBB-". Кроме того, потолок странового рейтинга оставлен на отметке "BBB-", краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах - на уровне "F3".

По мнению аналитиков Fitch, сильные показатели платежного баланса и внешних финансов, а также улучшение политических мер уравновешивают слабые макроэкономические индикаторы в сравнении с сопоставимыми суверенными эмитентами, структурные проблемы (зависимость от сырья и риски, связанные с госуправлением) и геополитическую напряженность.

Россия реализовала последовательные и заслуживающие доверия меры в ответ на резкое падение цен на нефть, отмечает Fitch. Гибкий обменный курс, высокая приверженность таргетированию инфляции, налогово-бюджетная консолидация и оказание поддержки финансовому сектору позволили экономике приспособиться к низким ценам на нефть и постепенно восстановить доверие к ней внутри страны, говорится в сообщении агентства.

Fitch ожидает, что ЦБ РФ выйдет на целевой уровень инфляции в 4% к середине 2017 года.

Российская экономика восстанавливается, однако темпы роста останутся слабыми - 1,4% в текущем году и 2,2% в 2018 году (1,3% и 2% соответственно в октябрьском прогнозе Fitch), сообщается в документе.

По оценкам агентства, сочетание трехлетнего планирования бюджета и консервативных прогнозов цен на нефть с бюджетным правилом переходного периода, позволяющим использовать излишки нефтяных доходов для сокращения бюджетного дефицита, а также потенциал интервенций ЦБ на валютном рынке для предотвращения роста реального эффективного курса в совокупности, при условии успешной реализации, могут улучшить макроэкономическую стабильность, бюджетную консолидацию, а также снизить зависимость от нефтяных доходов.

Fitch ожидает сокращения дефицита федерального бюджета РФ с 3,4% ВВП в 2016 году до 2,4% ВВП в текущем году и 1,4% ВВП в следующем благодаря росту нефтяных доходов и номинальной заморозке уровня госрасходов. Таким образом, дефицит будет ниже целевых показателей (3% ВВП в 2017 году и 2% ВВП в 2018 году) с достаточным запасом.

Долговая нагрузка РФ (12,9% ВВП в 2016 году) является самой низкой в группе стран с сопоставимыми рейтингами.

Риски со стороны банковской системы Fitch оценивает как ограниченные. Показатели достаточности капитала банков остаются умеренными, однако давление на них уменьшается в результате общей стабилизации качества активов и повышения рентабельности. Ликвидность высокая как в национальной, так и в иностранных валютах. ЦБ продолжит "зачищать" банковскую систему, планируется усиление антикризисных мер, что вероятно, снизит зависимость от прямой господдержки, считают в Fitch.

По оценкам Fitch, с 2014 года Россия направила 3,2 трлн рублей (3,7% прогнозного ВВП за 2016г.) на поддержку банковской отрасли.

Fitch ожидает сдержанного увеличения профицита текущего счета в течение прогнозного периода - до 3% в среднем в 2017-2018 годах с 1,7% в 2016 году, поскольку восстановление внутреннего спроса, подстегивающее импорт, во многом нейтрализует положительный эффект от роста цен на нефть. Отток капитала останется умеренным, говорится в пресс-релизе.

Международные резервы России в 2016 году увеличились до $378 млрд (12,8 месяца внешних платежей), а к концу февраля - до $397 млрд.

В результате повышения нефтяных доходов Fitch ожидает, что Россия исчерпает Резервный фонд в 2018 году, а не в 2017 году, как предполагалось ранее. Россия располагает самыми значительными запасами ликвидности из стран с сопоставимыми рейтингами.

По мнению Fitch, президент Владимир Путин уверенно выиграет президентские выборы, запланированные на март 2018 года.

В своих прогнозах Fitch исходит из предположения, что санкции Европейского союза и США в отношении России сохранятся в среднесрочной перспективе, но не ужесточатся существенным образом.

Среднегодовая цена нефти марки Brent прогнозируется на уровне $52,5 за баррель в этом году и $55 за баррель в 2018 году.

Основными факторами, которые вместе или по отдельности могут привести к позитивным рейтинговым действиям, являются восстановление финансовых и внешних экономических буферов, например, благодаря устойчивому росту цен на нефть, а также приверженность надежной среднесрочной налогово-бюджетной программы, проведение структурных реформ, которые повышают потенциал роста экономики, отмечается в пресс-релизе.

Поводами для негативных рейтинговых действий могут стать, в частности, ослабление мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, которые поддерживают экономику и бюджет, резкое снижение международных резервов, усиление геополитической напряженности или введение значительно более жестких санкций.