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Дальнее зарубежье 01.04.2017 10:56

США считают основным приоритетом в Сирии борьбу против терроризма - Белый дом

США на данном этапе считают борьбу против терроризма своим главным приоритетом в Сирии, заявил в пятницу представитель Белого дома Шон Спайсер.

"У США есть четкие приоритеты в том, что касается Сирии и Ирака. И главный приоритет - это борьба против терроризма", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Говоря о политическом урегулировании сирийского конфликта, Ш.Спайсер подчеркнул, что "нужно добиться деэскалации конфликта, а затем - политического процесса".

Как сообщалось, в четверг постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не считают приоритетной целью своей политики по Сирии смещение Б.Асада с поста президента.

"В наши приоритеты больше не входит фокусироваться на смещении (Башара - ИФ) Асада с поста президента. Наш приоритет - реально взглянуть на то, что там происходит, с кем нам нужно работать для того, чтобы действительно изменить (жизнь - ИФ) жителей Сирии", - сказала Н.Хейли.

"Мы не можем в обязательном порядке фокусироваться на Б.Асаде, как это делала предыдущая администрация США", - добавила она.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что будущее президента Сирии Башара Асада зависит от волеизъявления сирийского народа.

В свою очередь, Ш.Спайсер, комментируя эти высказывания, отметил, что "сейчас есть некая политическая реальность, которая отличается от той, которая была при предыдущей администрации".

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Тэги: США, СИРИЯ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]