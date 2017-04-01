США считают основным приоритетом в Сирии борьбу против терроризма - Белый дом

США на данном этапе считают борьбу против терроризма своим главным приоритетом в Сирии, заявил в пятницу представитель Белого дома Шон Спайсер.
"У США есть четкие приоритеты в том, что касается Сирии и Ирака. И главный приоритет - это борьба против терроризма", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
Говоря о политическом урегулировании сирийского конфликта, Ш.Спайсер подчеркнул, что "нужно добиться деэскалации конфликта, а затем - политического процесса".
Как сообщалось, в четверг постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не считают приоритетной целью своей политики по Сирии смещение Б.Асада с поста президента.
"В наши приоритеты больше не входит фокусироваться на смещении (Башара - ИФ) Асада с поста президента. Наш приоритет - реально взглянуть на то, что там происходит, с кем нам нужно работать для того, чтобы действительно изменить (жизнь - ИФ) жителей Сирии", - сказала Н.Хейли.
"Мы не можем в обязательном порядке фокусироваться на Б.Асаде, как это делала предыдущая администрация США", - добавила она.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что будущее президента Сирии Башара Асада зависит от волеизъявления сирийского народа.
В свою очередь, Ш.Спайсер, комментируя эти высказывания, отметил, что "сейчас есть некая политическая реальность, которая отличается от той, которая была при предыдущей администрации".
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из пулеметов и минометов – Минобороны
Азербайджан и Швейцария с 1 апреля начнут применять соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии
Азербайджан рассчитывает в мае подготовить национальный павильон для EXPO-2017 в Астане
Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2016г увеличился в 6 раз - Центробанк
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»