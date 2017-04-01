Европейская народная партия (ЕНП) одобрила резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, и украинский президент Петр Порошенко ожидает от европейских партнеров шагов по созданию "плана Маршалла для Украины".

"Замечательная весть с Мальты по результатам моего визита для участия в конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за одобрение по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "плана Маршалла для Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, данная резолюция - это "доказательство решимости самой влиятельной политической семьи Европы" поддерживать Украину на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления.

"С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институций и государств-членов ЕС", - написал президент Украины.

Согласно тексту резолюции, ЕНП призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.

П.Порошенко также выразил благодарность ЕНП за четкое осуждение действий Российской Федерации против Украины.

"Высоко ценю подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления контроля Украиной над украинско-российской государственной границей", - отметил П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что полностью разделяет "четкую обусловленность дальнейшей нормализации отношений между Евросоюзом и Россией с прекращением российской агрессии против Украины".