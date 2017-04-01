Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 апреля снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну.
В марте экспортная пошлина на нефть составляла $91 за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).
Пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля снизилась до $13,8 с $14,2 в марте.
Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена уменьшилась до $5,7 с $5,9.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 апреля составляет $26,6 за тонну (в марте - $27,3), на темные - $88,9 за тонну (в марте - $91).
Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась с 1 апреля до $26,6 за тонну (в марте - $27,3), прямогонного (нафта) - до $48,8 за тонну ($50 за тонну).
Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, так как, в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $490 за тонну пошлина обнуляется.
Пошлина на кокс понизилась до $5,7 с $5,9 за тонну.
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