Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 апреля снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну.

В марте экспортная пошлина на нефть составляла $91 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля снизилась до $13,8 с $14,2 в марте.

Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена уменьшилась до $5,7 с $5,9.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 апреля составляет $26,6 за тонну (в марте - $27,3), на темные - $88,9 за тонну (в марте - $91).

Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась с 1 апреля до $26,6 за тонну (в марте - $27,3), прямогонного (нафта) - до $48,8 за тонну ($50 за тонну).

Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, так как, в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $490 за тонну пошлина обнуляется.

Пошлина на кокс понизилась до $5,7 с $5,9 за тонну.