Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из пулеметов и минометов – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 155 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 155 раз»- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Ахундов
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