Шестерым из 26 задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии предъявлено обвинение - СМИ

По информации белорусских СМИ, шестерым из 26 задержанных по подозрению в подготовке массовых беспорядков предъявлено официальное обвинение.
"Обвинение предъявлено бывшему лидеру незарегистрированной организации "Белый Легион" Мирославу Лозовскому", - сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката М.Лозовского.
Кроме того, по информации, размещенной на сайте "Радио Свобода", обвинения предъявлены лидеру "Молодого фронта" Дмитрию Дашкевичу, студенту БНТУ Ивану Ковальчуку, бывшему студенту истфака БГУ Евгению Полторжицкому, Сергею Стрибульскому из "Молодого Фронта" и менеджеру по продажам Алексею Абрамову.
Всем им предъявлено обвинение по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса Республики Белоруссия (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Задержанным по данному обвинению грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
В Комитете государственной безопасности Белоруссии данную информацию не комментируют.
Как сообщалось, КГБ республики 22 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках.
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