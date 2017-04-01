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Дальнее зарубежье 01.04.2017 11:50

Лидеры РФ и США придерживаются схожих подходов в международных отношениях - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы Good Morning America, что взгляды президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на международную политику имеют немало точек соприкосновения

"В самом деле, это выглядит похожим. Они оба (президенты РФ и США - ИФ) настаивают на приоритете национального интереса", - сказал Д.Песков.

"Так, один из них выступает за национальный интерес Соединенных Штатов, а другой - за национальный интерес Российской Федерации. И они понимают весьма хорошо, что иногда в ваших национальных интересах вести хорошие отношения с другой стороной, обеспечивая то, чтобы эти отношения были взаимовыгодными, и чтобы вы, в самом деле, были готовы принять во внимание каждый из предметов для беспокойства противоположной стороны. В этом большое сходство между ними", - отметил Д.Песков.

При этом он отверг сведения о том, что российское руководство якобы располагает компрометирующей информацией на Д.Трампа, и назвал их "клеветой".

"Здесь нечего комментировать", - добавил Д.Песков.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]