Лидеры РФ и США придерживаются схожих подходов в международных отношениях - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы Good Morning America, что взгляды президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на международную политику имеют немало точек соприкосновения

"В самом деле, это выглядит похожим. Они оба (президенты РФ и США - ИФ) настаивают на приоритете национального интереса", - сказал Д.Песков.

"Так, один из них выступает за национальный интерес Соединенных Штатов, а другой - за национальный интерес Российской Федерации. И они понимают весьма хорошо, что иногда в ваших национальных интересах вести хорошие отношения с другой стороной, обеспечивая то, чтобы эти отношения были взаимовыгодными, и чтобы вы, в самом деле, были готовы принять во внимание каждый из предметов для беспокойства противоположной стороны. В этом большое сходство между ними", - отметил Д.Песков.

При этом он отверг сведения о том, что российское руководство якобы располагает компрометирующей информацией на Д.Трампа, и назвал их "клеветой".

"Здесь нечего комментировать", - добавил Д.Песков.