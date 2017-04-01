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СНГ 01.04.2017 12:14

В Ереване задержали подозреваемого в нападении на доверенных лиц оппозиционного кандидата в депутаты

Полиция Армении задержала жителя Еревана, подозреваемого в совершении в ночь на субботу вооруженного нападения на доверенных лиц кандидата в депутаты Армении, руководителя предвыборного блока "Елк" ("Выход") Николая Пашиняна.

Ранее депутат парламента Армении Н.Пашинян обратился в полицию, сообщив, что в одном из районов Еревана на его сторонников совершено вооруженное нападение.

Пресс-служба полиции сообщает в субботу, что нападавший - 40-летний Артур Айвазян, был обезврежен сторонниками Н.Пашиняна. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопряженное с применением насилия".

Пистолет конфискован, назначен ряд экспертиз.

Местные СМИ сообщают, что задержанный, более известный по прозвищу "Монах", ранее был осужден на 15 лет лишения свободы и был освобожден год назад. Он обвинялся в убийстве одного из свидетелей по делу о теракте в парламенте Армении в октябре 1999 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕПУТАТ, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]