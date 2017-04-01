В Ереване задержали подозреваемого в нападении на доверенных лиц оппозиционного кандидата в депутаты

Полиция Армении задержала жителя Еревана, подозреваемого в совершении в ночь на субботу вооруженного нападения на доверенных лиц кандидата в депутаты Армении, руководителя предвыборного блока "Елк" ("Выход") Николая Пашиняна.
Ранее депутат парламента Армении Н.Пашинян обратился в полицию, сообщив, что в одном из районов Еревана на его сторонников совершено вооруженное нападение.
Пресс-служба полиции сообщает в субботу, что нападавший - 40-летний Артур Айвазян, был обезврежен сторонниками Н.Пашиняна. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопряженное с применением насилия".
Пистолет конфискован, назначен ряд экспертиз.
Местные СМИ сообщают, что задержанный, более известный по прозвищу "Монах", ранее был осужден на 15 лет лишения свободы и был освобожден год назад. Он обвинялся в убийстве одного из свидетелей по делу о теракте в парламенте Армении в октябре 1999 года.
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