В Ереване задержали подозреваемого в нападении на доверенных лиц оппозиционного кандидата в депутаты

Полиция Армении задержала жителя Еревана, подозреваемого в совершении в ночь на субботу вооруженного нападения на доверенных лиц кандидата в депутаты Армении, руководителя предвыборного блока "Елк" ("Выход") Николая Пашиняна.

Ранее депутат парламента Армении Н.Пашинян обратился в полицию, сообщив, что в одном из районов Еревана на его сторонников совершено вооруженное нападение.

Пресс-служба полиции сообщает в субботу, что нападавший - 40-летний Артур Айвазян, был обезврежен сторонниками Н.Пашиняна. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопряженное с применением насилия".

Пистолет конфискован, назначен ряд экспертиз.

Местные СМИ сообщают, что задержанный, более известный по прозвищу "Монах", ранее был осужден на 15 лет лишения свободы и был освобожден год назад. Он обвинялся в убийстве одного из свидетелей по делу о теракте в парламенте Армении в октябре 1999 года.